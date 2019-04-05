Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк

05.04.2019 14:30

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш сегодня прибыл в неподконтрольный Украине Донецк с рабочим визитом.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

В ходе поездки Фриш намерен посетить Донецкий следственный изолятор и Торезскую и Никитовскую исправительные колонии, где содержатся украинские военнослужащие. Кроме того, представитель ОБСЕ встретится с ними и проверит условия их содержания.