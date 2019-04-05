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КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан
05.04.2019 20:21
В зоне ООС контрольный пункт въезда и выезда «Марьинка» попал под обстрел, в результате чего один пограничник ранен, пропуск через КПВВ временно приостановлен. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет ДонПресс.
Так, представитель ГПСУ отметил:
«Около 14:00 старший смены на нулевом блокпосте КПВВ „Марьинка“ получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное. Сейчас ему оказана первая медицинская помощь и его доставили в ближайшее медицинское учреждение».
На данный момент пропуск лиц и транспортных средств, решением штаба ООС, временно приостановлен.
Теги: Донбасс, Марьинка, пограничники, обстрел, КПВВ
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