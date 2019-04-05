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На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»
05.04.2019 16:39
В апреле в «ДНР» средний размер пенсии составил 5 002 руб. Об этом свидетельствует информация «пенсионного фонда ДНР» о начале пенсионных выплат, пишут Донецкие новости.
«Начато финансирование выплаты пенсий гражданским пенсионерам и пенсионерам силовых структур. В апреле 2019 года планируется выплатить пенсий 671,9 тыс. гражданам на общую сумму 3 360,7 млн руб.», – говорится в сообщении.
Таким образом средний размер пенсии в «ДНР» составляет 5 002 руб., что в перерасчете по местному курсу валют на 05.04.2019 соответствует 2 093 грн. Это в 2 раза (на 48%) меньше, чем средняя пенсия на подконтрольной украинской власти части Донецкой области.
Как сообщалось ранее, в марте в Донецкой области средний размер пенсии составил 4 025 грн.
Теги: Донбасс, размер, ДНР, пенсии
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