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На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты восемь раз обстреливали бойцов Вооруженных сил Украины.
Вследствие снайперского обстрела двое украинских военных получили ранения, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
"С начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них четыре раза – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял наши опорные пункты. В частности:
- в районе населенных пунктов Водяное и Авдеевка велся огонь из минометов калибра 120 мм;
- возле села Лебединское – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов,
- в районе населенного пункта Павлополь – из вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у населенных пунктов Марьинка и Новотроицкое – из снайперского оружия.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили два обстрела: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоалександровка; из крупнокалиберных пулеметов – возле поселка городского типа Южное.
Вследствие обстрелов вражеских снайперов двое украинских военных получили ранения. На вражеские обстрелы подразделения ВСУ дали адекватный ответ.
Напомним, что накануне на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, однако в результате ответного огня два оккупанта уничтожены.
Теги: Донбасс, снайпер, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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