- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»16:39
- Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс16:15
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы14:49
- Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк 14:30
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику14:12
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании танков неустановленного типа13:48
- Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» нет движения, на «Каргиле» пропускают нормально 13:31
- Попытка оккупантов выйти в тыл позиций ВСУ с треском провалилась: Армия Украины захватила в плен террориста "ДНР"13:09
- Появилась новая сводка СММ по обстрелам Донецкой области12:31
На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены
За минувшие сутки, 4 апреля, пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"4 апреля российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 33 боеприпасы калибров 152, 122, 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов у Лебединского. Минометы калибров 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие были применены у Авдеевки. Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники ударили в районе Песков, а из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Талаковки. А автоматические станковые гранатометы пошли в ход в районе Павлополя, а из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов стреляли около Новоселовки 2.
А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили из артиллерийских систем калибра 152 мм по взводному опорному пункту ООС в районе Новотошковского.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 4 апреля огнем четырех оккупантов было уничтожено, двух – ранены. Также огнем уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск", - рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, разведка, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ
- Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков
- На Донбассе боевики усилили обстрелы, получив "ответку" от ВСУ понесли потери
- ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца
- Боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия, получили ответку ВСУ и потеряли восемь человек
- На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ: три оккупанта уничтожены
- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»16:39
- Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс16:15
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы14:49
- Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк 14:30
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику14:12
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании танков неустановленного типа13:48
- Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» нет движения, на «Каргиле» пропускают нормально 13:31
- Попытка оккупантов выйти в тыл позиций ВСУ с треском провалилась: Армия Украины захватила в плен террориста "ДНР"13:09
- Стало известно о смерти офицера ВСУ с позывным "Говерла"12:52
- Эксперты включили Украину в список голодающих стран17:18
- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»16:39
- Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс16:15
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Заморозки в апреле: синоптики рассказали, стоит ли ждать возвращения зимы15:35
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы14:49
- Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк 14:30
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику14:12
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе