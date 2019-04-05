«Нищета и отчаяние»: горловчанин показал, как выглядят центральные улицы города

05.04.2019 20:04

Один из самых многолюдных на Донетчине в довоенное время город Горловка, который почти 5 лет находится под контролем НВФ «ДНР», сейчас выглядит пустынным и заброшенным даже в самом центре. Видео центральных улиц Горловки опубликовал на своем Ютуб-канале местный житель Михаил Светлов, информирует ДонПресс.

В комментарии к видео он пишет:

«Помните почти элитные „бутики“ в центре, их продавцов со взглядом уставшей богини… Забудьте! Продавцы подолгу курят у входа, принимая „солнечные ванны“ в ясный день. А витрины просто кричат! „Трусы по 100 рублей“ Думаю, следующим будет „SOS“… А дальше — только закрытие. Увы… Не рентабельно! Магазины „Оптика“ не работают, ювелирные салоны закрыты. „Златоград“ уже не узнать, его солидный фасад навсегда утрачен, а попросту — разорен».

По словам Светлова, практически возле всех магазинов разбиты ступеньки и фасады выглядят неприглядно и причиной тому элементарное отсутствие средств:

«Ступеньки магазинов разбиты и кажется, что заходя по ним в магазин обуви, можно попортить не только свою обувь, а даже ноги. И это не от скупости владельцев магазинов или их нерадивости! Это от нищеты и отчаяния! Ржавый указатель возле закрытого турагентства выглядит нелепо. Самые популярные, почти единственные, автобусные туры теперь „Горловка-Бахмут“ и обратно. Большинство жителей охвачены „пенсионным туризмом“. А в километровых очередях на блокпостах „ДНР“ кто с иронией, кто с самоиронией говорит, что едет „в Европу“!».