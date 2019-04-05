- На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец13:21
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе12:59
- Блокпосты ОРДО: на «Новотроицком» и «Еленовке» аншлаг, очереди огромные 11:38
- Пушилин объяснил коррупцию в «ДНР» «доверчивостью» убитого Захарченко 11:21
- Боевик "Л/ДНР" из Сербии облегчил задачу для ВСУ и самоликвидировался10:59
- В ОРДО назвали «выдумкой» взятие в плен бойцами ВСУ члена НВФ10:42
- КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» закрыты. На Новотроицком – аншлаг10:37
- В центре Мариуполя мужчина украл забор09:24
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
«Нищета и отчаяние»: горловчанин показал, как выглядят центральные улицы города
Один из самых многолюдных на Донетчине в довоенное время город Горловка, который почти 5 лет находится под контролем НВФ «ДНР», сейчас выглядит пустынным и заброшенным даже в самом центре. Видео центральных улиц Горловки опубликовал на своем Ютуб-канале местный житель Михаил Светлов, информирует ДонПресс.
В комментарии к видео он пишет:
«Помните почти элитные „бутики“ в центре, их продавцов со взглядом уставшей богини… Забудьте! Продавцы подолгу курят у входа, принимая „солнечные ванны“ в ясный день. А витрины просто кричат! „Трусы по 100 рублей“ Думаю, следующим будет „SOS“… А дальше — только закрытие. Увы… Не рентабельно! Магазины „Оптика“ не работают, ювелирные салоны закрыты. „Златоград“ уже не узнать, его солидный фасад навсегда утрачен, а попросту — разорен».
По словам Светлова, практически возле всех магазинов разбиты ступеньки и фасады выглядят неприглядно и причиной тому элементарное отсутствие средств:
«Ступеньки магазинов разбиты и кажется, что заходя по ним в магазин обуви, можно попортить не только свою обувь, а даже ноги. И это не от скупости владельцев магазинов или их нерадивости! Это от нищеты и отчаяния! Ржавый указатель возле закрытого турагентства выглядит нелепо. Самые популярные, почти единственные, автобусные туры теперь „Горловка-Бахмут“ и обратно. Большинство жителей охвачены „пенсионным туризмом“. А в километровых очередях на блокпостах „ДНР“ кто с иронией, кто с самоиронией говорит, что едет „в Европу“!».
Теги: Донбасс, Горловка, нищета, улица, центр
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню
- Новый мэр Горловки решил не освещать улицы города ночью
- Как сейчас выглядят самые людные места Горловки показала на видео местная жительница
- В Горловке затруднено движение транспорта
- Горловчане объявили бойкот выборам
- Жителям Горловки предлагают работать за нищенские зарплаты. Люди в ярости
- На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец13:21
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе12:59
- Блокпосты ОРДО: на «Новотроицком» и «Еленовке» аншлаг, очереди огромные 11:38
- Пушилин объяснил коррупцию в «ДНР» «доверчивостью» убитого Захарченко 11:21
- Боевик "Л/ДНР" из Сербии облегчил задачу для ВСУ и самоликвидировался10:59
- В ОРДО назвали «выдумкой» взятие в плен бойцами ВСУ члена НВФ10:42
- КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» закрыты. На Новотроицком – аншлаг10:37
- В центре Мариуполя мужчина украл забор09:24
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
- На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец13:21
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе12:59
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- В Кривом Роге на страшном пожаре погибли дети12:21
- Ветеран АТО угрожал сжечь себя в центре Луцка11:58
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Блокпосты ОРДО: на «Новотроицком» и «Еленовке» аншлаг, очереди огромные 11:38
- Пушилин объяснил коррупцию в «ДНР» «доверчивостью» убитого Захарченко 11:21
- Боевик "Л/ДНР" из Сербии облегчил задачу для ВСУ и самоликвидировался10:59
- В ОРДО назвали «выдумкой» взятие в плен бойцами ВСУ члена НВФ10:42
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз