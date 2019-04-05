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Оккупанты РФ били по позициям ООС из ПТРК и 152-мм артиллерии, пытаясь продвинуться на линии фронта
Гибридная армия Российской Федерации применила в обстрелах воинов ВСУ на Донбассе противотанковые ракетные комплексы и 152-мм артиллерию.
Штаб ООС зафиксировал, как оккупанты РФ из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия били у города Авдеевки.
Также враг атаковал из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Пески, поселка городского типа Талаковка и Павлополя. Кроме этого, сепаратисты "Л/ДНР" вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов возле села Новоселовка Вторая. А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ противник, более того, вел огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм по взводному опорному пункту подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское.
Теги: Донбасс, штаб, артиллерия, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, ракетный комплекс, РФ, ООС
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