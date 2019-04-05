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Погиб воин ВСУ, защищавший Донбасс с 2014-го, - 3-летняя дочь Романа Федоришиа осталась сиротой
В Авдеевке в результате ДТП на месте погиб боец Первой отдельной штурмовой роты ДУК "ПС" Федоришин Роман, который защищал Украину на Донбассе с 2014-го.
В районе проведения ООС погиб военный Роман Федоришин из Львовской области, у которого осталась маленькая трехлетняя дочь Виктория, передает "Диалог.UA" "Он доброволец.
С 2014-го на фронте. Получил тяжелое ранение. Однако снова и снова возвращался на войну. Никогда не жаловался на здоровье. Добрый и радостный всегда. В нем было столько жизни. Вчера его не стало", - написала Елена Живко в Facebook. Первая отдельная штурмовая рота ДУК "ПС" сообщила, что Федоришин погиб в результате ДТП. "2 апреля в Авдеевке в результате ДТП на месте погиб боец Первой отдельной штурмовой роты ДУК "ПС" друг Федя - Федоришин Роман Игоревич. Чрезвычайный воин: прошел Майдан, все годы войны воевал в составе "Правого сектора". Участвовал не в одном ожесточенном бою, был тяжело ранен при штурме "Алмазов"", - отметили в роте.
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, гибель, ДТП, добровольцы, ВСУ
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