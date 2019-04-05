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Архив - Донецкая область

Попытка оккупантов выйти в тыл позиций ВСУ с треском провалилась: Армия Украины захватила в плен террориста "ДНР"

05.04.2019 13:09
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Попытка оккупантов выйти в тыл позиций ВСУ с треском провалилась: Армия Украины захватила в плен террориста "ДНР"

Военнослужащими Объединенных сил был взят в плен террорист российско-оккупационных войск на территории Донбасса.

Так, сегодня ночью, 5 апреля, разведывательная группа оккупационных войск предприняла попытку выйти в тыл позиций Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Информацию предоставляет пресс-центр штаба ООС, передает Диалог.UA.

Как сообщается, благодаря хорошо организованной боевой службе на переднем крае и усиленной бдительности украинских бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, получилось разоблачить злые умыслы сепаратистов. Отмечается, что во время коротких боевых действий вражеская сторона отступила, а члена незаконной вооруженной группировки захватили в плен. Так, пленником оказался Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08826). В ведомстве уточнили, что террориста допрашивают военные ООС.



Теги: Россия, Донбасс, разведка, оккупация, пленник, террорист, ВСУ, ООС
 
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