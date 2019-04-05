- На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец13:21
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе12:59
- Блокпосты ОРДО: на «Новотроицком» и «Еленовке» аншлаг, очереди огромные 11:38
- Пушилин объяснил коррупцию в «ДНР» «доверчивостью» убитого Захарченко 11:21
- Боевик "Л/ДНР" из Сербии облегчил задачу для ВСУ и самоликвидировался10:59
- В ОРДО назвали «выдумкой» взятие в плен бойцами ВСУ члена НВФ10:42
- КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» закрыты. На Новотроицком – аншлаг10:37
- В центре Мариуполя мужчина украл забор09:24
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
Шокирующее "достижение" боевиков "ДНР": фото Иловайска через пять лет после прихода "р***кого мира"
Некогда очень оживленный железнодорожный узел Иловайск превратился в кладбище – кладбище различных товарных железнодорожных вагонов, доведенных до такого состояния, что путь для них один – на металлолом. Блогер Люфт Ганза разместил в Twitter фото этого "кладбища" из Иловайска, прокомментировав это более чем лаконично: "Иловайск сегодня...", передает "Диалог.UA".
Сотни ржавых вагонов, которые в "молодой и стремительно развивающейся республике" никому не нужны. В "ДНР" возить вагонами попросту нечего, да и некуда. Промышленные предприятия преимущественно или простаивают, или работают так, что отличить такую работу от простоя крайне сложно. Транспорт, особенно грузовые перевозки, которые в советское время называли "кровеносные сосуды экономики", пребывает в "республике" фактически в анабиозе. Сотни ржавеющих на станции вагонов больше похожи не на "кровь", а на "тромб", который, как известно, может убить организм. Впрочем, убивать уже практически нечего. На оккупированной территории от некогда мощной промышленности осталось жалкое подобие. А иначе и быть не могло. Большинство донбасских предприятий – прямые конкуренты предприятий российских. Причем, в довоенное время очень сильные и зачастую более удачливые конкуренты. Потому стоит ли удивляться, тому, что "русский мир" сделал на оккупированных территориях? "Полный расцвет города", - едко в комментариях отметил один из подписчиков блогера. Напомним, мрачное фото с Донбасса показало всю суть "братьев" из РФ, и что из себя на самом деле представляет "защитница" Россия. Добавим, из ОРДО мечтают сбежать уже даже ярые сепаратисты.
Теги: Донбасс, Иловайск, фото, вокзал, шок, достижение
- «Зато без Биндер»: украинцы в шоке от устрашающих фото из Донецка
- Корреспондент «Донбасса» побывал в сёлах, оказавшихся в зоне боевых действий при выводе украинских войск из Иловайска.
- Фотограф случайно сделал из премьера Дании Терминатора
- Трагический инцидент на вокзале в Киеве поразил украинцев
- Фотособытия недели (5 - 11 марта). Весенняя перезагрузка
- В центре Донецка откроется фотовыставка "О главном"
- На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец13:21
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе12:59
- Блокпосты ОРДО: на «Новотроицком» и «Еленовке» аншлаг, очереди огромные 11:38
- Пушилин объяснил коррупцию в «ДНР» «доверчивостью» убитого Захарченко 11:21
- Боевик "Л/ДНР" из Сербии облегчил задачу для ВСУ и самоликвидировался10:59
- В ОРДО назвали «выдумкой» взятие в плен бойцами ВСУ члена НВФ10:42
- КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» закрыты. На Новотроицком – аншлаг10:37
- В центре Мариуполя мужчина украл забор09:24
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
- На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец13:21
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе12:59
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- В Кривом Роге на страшном пожаре погибли дети12:21
- Ветеран АТО угрожал сжечь себя в центре Луцка11:58
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Блокпосты ОРДО: на «Новотроицком» и «Еленовке» аншлаг, очереди огромные 11:38
- Пушилин объяснил коррупцию в «ДНР» «доверчивостью» убитого Захарченко 11:21
- Боевик "Л/ДНР" из Сербии облегчил задачу для ВСУ и самоликвидировался10:59
- В ОРДО назвали «выдумкой» взятие в плен бойцами ВСУ члена НВФ10:42
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз