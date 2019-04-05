- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»16:39
- Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс16:15
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы14:49
- Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк 14:30
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику14:12
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании танков неустановленного типа13:48
- Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» нет движения, на «Каргиле» пропускают нормально 13:31
- Попытка оккупантов выйти в тыл позиций ВСУ с треском провалилась: Армия Украины захватила в плен террориста "ДНР"13:09
- Появилась новая сводка СММ по обстрелам Донецкой области12:31
У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о значительных потерях среди личного состава незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР".
За минувшие сутки, 4 апреля, боевики "Л/ДНР" 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, передает "Диалог.UA".
В частности, террористы девять раз обстреляли украинских военных в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”. Особенно сильно враг бил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Лебединское. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Согласно данным разведки, ответным огнем ВСУ четыре оккупанта были уничтожены, двое — ранены. "Также огнем уничтожена одна единица военной техники российско-оккупационных войск. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, - добавили в пресс-центре ООС.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, военная техника, ООС
- РФ пошла в атаку в день выборов в Украине: ВСУ отомстили боевикам, заставив считать "200-х" и "300-х"
- Убит защитник Украины: двое российских наемников были ликвидированы мощным ответом ВСУ, трое ранены
- На Донбассе боевики "ЛНР" напуганые последними разгромами со стороны ВСУ "лепят" грандиозные фейки. ВИДЕО
- Защитники Украины жестко и мощно ответили на провокации - один российский наемник стал "200-м", четверо ранены
- Армия Украины теряет отважных защитников в зоне АТО: в Минобороны подтвердили гибель 29-летнего бойца ВСУ на Донбассе
- Стало известно об огромных потерях среди боевиков "Л/ДНР" – Штефан рассказал об успехах ООС
- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»16:39
- Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс16:15
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы14:49
- Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк 14:30
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику14:12
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании танков неустановленного типа13:48
- Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» нет движения, на «Каргиле» пропускают нормально 13:31
- Попытка оккупантов выйти в тыл позиций ВСУ с треском провалилась: Армия Украины захватила в плен террориста "ДНР"13:09
- Стало известно о смерти офицера ВСУ с позывным "Говерла"12:52
- Эксперты включили Украину в список голодающих стран17:18
- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»16:39
- Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс16:15
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Заморозки в апреле: синоптики рассказали, стоит ли ждать возвращения зимы15:35
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы14:49
- Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк 14:30
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику14:12
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе