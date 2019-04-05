У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе

05.04.2019 10:12

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о значительных потерях среди личного состава незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР".

За минувшие сутки, 4 апреля, боевики "Л/ДНР" 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, передает "Диалог.UA".

В частности, террористы девять раз обстреляли украинских военных в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”. Особенно сильно враг бил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Лебединское. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Согласно данным разведки, ответным огнем ВСУ четыре оккупанта были уничтожены, двое — ранены. "Также огнем уничтожена одна единица военной техники российско-оккупационных войск. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, - добавили в пресс-центре ООС.