В Бахмуте попрощались с бойцом ВСУ Александром Милютиным с позывным «Дед»

05.04.2019 09:28

В Бахмуте Донецкой области сегодня попрощались с бойцом 46-го батальона особого назначения «Донбасс — Украина» Александром Милютиным с позывным «Дед», погибшим 2 апреля в результате артиллерийского обстрела украинских позиций.

Прощание с Александром Милютиным проходило в Бахмуте, сообщает donpress.com.

Героя похоронили на местном кладбище. В последний путь бойца проводили друзья, волонтеры, боевые побратимы. Гроб с телом «Деда» на руках несли до самого кладбища.

Милютин был родом из Донецкой области, носил позывной «Деда» и служил в 46-м батальоне особого назначения. Боец до последнего вздоха он мечтал освободить родной край.

Погибшую вместе с младшим сержантом пулеметчицу ВСУ Яну Червоную похоронили на мемориальном кладбище в Харькове 4 апреля.