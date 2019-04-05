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В Бахмуте попрощались с бойцом ВСУ Александром Милютиным с позывным «Дед»
В Бахмуте Донецкой области сегодня попрощались с бойцом 46-го батальона особого назначения «Донбасс — Украина» Александром Милютиным с позывным «Дед», погибшим 2 апреля в результате артиллерийского обстрела украинских позиций.
Прощание с Александром Милютиным проходило в Бахмуте, сообщает donpress.com.
Героя похоронили на местном кладбище. В последний путь бойца проводили друзья, волонтеры, боевые побратимы. Гроб с телом «Деда» на руках несли до самого кладбища.
Милютин был родом из Донецкой области, носил позывной «Деда» и служил в 46-м батальоне особого назначения. Боец до последнего вздоха он мечтал освободить родной край.
Погибшую вместе с младшим сержантом пулеметчицу ВСУ Яну Червоную похоронили на мемориальном кладбище в Харькове 4 апреля.
Теги: Донбасс, Донецкая область, кладбище, похороны, обстрел, ВСУ, Бахмут
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