В Дебальцево мужчинам разносят «повестки военкомата ДНР»

05.04.2019 10:30

Во временно оккупированном Дебальцево и других населенных пунктах мужчинам разносят «повестки военкомата ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированном Дебальцево и других населенных пунктах рассылают или вручают лично «повестки военкомата ДНР». Однако, мужчины не спешат «стать на воинский учет» и игнорируют их.

Вот что пишет один из жителей временно оккупированного Дебальцево и прилагает к фото самой повестки и переписки с «работником военкомата»:

«Дебальцево Ордло Донецк Пришла мне очередная повестка в Ордло. Две ранее я игнорировал. Эта тоже не станет исключением. Только вдумайтесь: «Повестка в военкомат ДНР». Жесть».

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