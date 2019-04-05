В Донецке творится беспредел – к людям применяются средневековые наказания

05.04.2019 08:51

Во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» применяют к людям средневековые наказания. Дончане шокированы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка были шокированы беспределом, творимым оккупационными властями. Под видом наказания за мелкое воровство – двое приятелей украли в магазине носки – вместо того, чтобы вызвать «полицию» воров, в качестве наказания, раздели донага и заставили так стоять.

Фотографии этой экзекуции были выложены в соцсеть и вызвали бурное обсуждение. Большинство участников обсуждения возмущены и негодуют:

«Ужас… полная деградация...»,

«Вы правда хотите жить в обществе, где практикуются такие наказания?»,

«Интересно, что хоть украли???»,

«Носки»,

«За такое можно и срок получить, издевательство чистой воды, люди потихоньку теряют человеческий облик»,

«Кто им дал право так поступать??? Это что такое?? На это есть полиция!!!»,

«Какая полиция ?? О чем вы?!»,

«Ужас! все правительство ДНР раздеть нагло и к стенке. вот там где воруют»,

«Какой кошмар. Куда катится мир? Мне жаль наших детей что им прийдется жить в полной деградации!!»,

«Жестоко и унизительно. Не одобряю тех, кто раздел пацанов, так проблемы не решаются»,

«Что они украли и где? Почему их не отправили в полицию? Кто именно их раздел и поставил в таком виде? Треш полный, если это реально Донецк...».