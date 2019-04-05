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Архив - Донецкая область

В Донецке творится беспредел – к людям применяются средневековые наказания

05.04.2019 08:51
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В Донецке творится беспредел – к людям применяются средневековые наказания

Во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» применяют к людям средневековые наказания. Дончане шокированы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка были шокированы беспределом, творимым оккупационными властями. Под видом наказания за мелкое воровство – двое приятелей украли в магазине носки – вместо того, чтобы вызвать «полицию» воров, в качестве наказания, раздели донага и заставили так стоять.

Фотографии этой экзекуции были выложены в соцсеть и вызвали бурное обсуждение. Большинство участников обсуждения возмущены и негодуют:

«Ужас… полная деградация...»,
«Вы правда хотите жить в обществе, где практикуются такие наказания?»,
«Интересно, что хоть украли???»,
«Носки»,
«За такое можно и срок получить, издевательство чистой воды, люди потихоньку теряют человеческий облик»,
«Кто им дал право так поступать??? Это что такое?? На это есть полиция!!!»,
«Какая полиция ?? О чем вы?!»,
«Ужас! все правительство ДНР раздеть нагло и к стенке. вот там где воруют»,
«Какой кошмар. Куда катится мир? Мне жаль наших детей что им прийдется жить в полной деградации!!»,
«Жестоко и унизительно. Не одобряю тех, кто раздел пацанов, так проблемы не решаются»,
«Что они украли и где? Почему их не отправили в полицию? Кто именно их раздел и поставил в таком виде? Треш полный, если это реально Донецк...».



Теги: Донецк, Донбасс, магазин, наказание, ДНР, воровство, соцсети
 
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