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В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»
На неподконтрольных территориях Донбасса главари ОРДЛО начали мероприятия по учету военнообязанных, которые могут быть призваны на службу в незаконные военизированные формирования. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, пишет ДонПресс.
Сейчас в «ЛДНР» начался т.н. «месячник уточнения учета военнообязанных». В украинской разведке уточнили, что в течение апреля-мая военкоматы, совместно с т.н. «органами МВД», будут проверять наличие приписного состава по месту жительства и трудоустройства. В ГУР МОУ уточнили:
«При этом, под видом проведения рейдов по поиску дезертиров и военных преступников, задерживаются для „выяснения обстоятельств“ все лица призывного возраста, которые не смогут документально подтвердить пребывание на воинском учете».
Теги: Донбасс, призыв, рейд, ОРДЛО, НВФ
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