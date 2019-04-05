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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»

05.04.2019 17:01
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В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»

На неподконтрольных территориях Донбасса главари ОРДЛО начали мероприятия по учету военнообязанных, которые могут быть призваны на службу в незаконные военизированные формирования. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, пишет ДонПресс.
Сейчас в «ЛДНР» начался т.н. «месячник уточнения учета военнообязанных». В украинской разведке уточнили, что в течение апреля-мая военкоматы, совместно с т.н. «органами МВД», будут проверять наличие приписного состава по месту жительства и трудоустройства. В ГУР МОУ уточнили:
«При этом, под видом проведения рейдов по поиску дезертиров и военных преступников, задерживаются для „выяснения обстоятельств“ все лица призывного возраста, которые не смогут документально подтвердить пребывание на воинском учете».



Теги: Донбасс, призыв, рейд, ОРДЛО, НВФ
 
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