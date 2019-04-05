В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»

05.04.2019 17:01

На неподконтрольных территориях Донбасса главари ОРДЛО начали мероприятия по учету военнообязанных, которые могут быть призваны на службу в незаконные военизированные формирования. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, пишет ДонПресс.

Сейчас в «ЛДНР» начался т.н. «месячник уточнения учета военнообязанных». В украинской разведке уточнили, что в течение апреля-мая военкоматы, совместно с т.н. «органами МВД», будут проверять наличие приписного состава по месту жительства и трудоустройства. В ГУР МОУ уточнили:

«При этом, под видом проведения рейдов по поиску дезертиров и военных преступников, задерживаются для „выяснения обстоятельств“ все лица призывного возраста, которые не смогут документально подтвердить пребывание на воинском учете».