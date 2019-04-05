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В ОРДО учредили военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия— Юнармия»
05.04.2019 17:41
В неподконтрольном Украине Донецке сегодня создали так называемую общественную организацию «Военно-патриотическое движение „Молодая Гвардия — Юнармия“». Об этом сообщили подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.
Как сообщили в ОРДО,, присоединиться к движению могут жители ОРДО от 8 до 35 лет. Для участников будут организованы «занятия по военно-прикладным видам спорта, планируется проведение туристических и краеведческих слетов, спортивных соревнований, экскурсий, поисковая и волонтерская работа».
Теги: Донецк, Донбасс, движение, ДНР
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