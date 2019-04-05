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Архив - Донецкая область

Жительница неподконтрольной Горловки показала цены на лекарства

05.04.2019 10:52
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Жительница неподконтрольной Горловки показала цены на лекарства

Жительница неподконтрольной Горловки запечатлела цены на лекарственные препараты в одной из аптек города.

Соответствующие снимки опубликовал местный интернет-ресурс Gorlovka.ua, передает donpress.com.

По данным издания, сейчас цены на лекарства на неподконтрольной территории почти сравнялись с украинскими. Однако горловчане сетуют, что препаратов украинского производства стало гораздо меньше. Поэтому местные жители, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию, закупают их в ближайших населенных пунктах. Очень часто именно лекарства просят привезти те, кто не имеет возможности выехать или делает это очень редко.



Теги: Донбасс, цена, Горловка, препарат, лекарства, соцсети, аптеки
 
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