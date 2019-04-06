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Блокпосты ОРДО: на «Новотроицком» и «Еленовке» аншлаг, очереди огромные
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ пунктах пропуска в Донецкой области огромные очереди собрались на Мариупольском направлении, так как закрыты КПВВ на «Гнутово» и «Марьинке».
Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает donpress.com.
Так, в Еленовке на Мариупольском направлении с утра собрались огромные очереди, туда съезжаются люди со всех направлений, движение медленное:
«В Донецк, на Новотроицком — аншлаг. Много ночующих, очередь до моста».
«На выезд из Донецка на Еленовке обычная-дальше церкви, льгота-меньше, движение медленное, суперльгота гоняет и перевозчики стоят впереди пустые в льготе»
«Гнутово закрыто. Марьинка закрыто. Все на Еленовке. Аншлаг»
По словам очевидцев, конца очереди не видно:
«Новотроицкое на Донецк прошли очень быстро. Военные аж бегают. Еленовка на Донецк очередь обычная заканчивается на мосту, льготная -на сигаретах. Глухо стоим, спим»
«Еленовка в Украину — Огромная. Ушла за церковь я думаю. За церковью заканчивается. Мы стоим перед поворотом и конца не видно»
«Очередь с начала Еленовки»
В то же время, на Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил люди собрались в огромную очередь в надежде на то, что украинская сторона откроет КПВВ:
«Стоим, ничего не работает»
«Звонил перевоз, отменил поездку. Сказал, до понед будет закрыто».
Мама под Украиной, возвращаются домой, только что сказали закрыт будет»
«Знакомый перевозчик позвонил, сказал в Еленовке очередь уже от знака, половина не проедет сегодня, останутся на ночь»
«Марьинка закрыта («
Теги: Донбасс, транспорт, Новотроицкое, Еленовка, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди, ОРДО, НВФ
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