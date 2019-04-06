Боевик "Л/ДНР" из Сербии облегчил задачу для ВСУ и самоликвидировался

06.04.2019 10:59

Сербский наемник Сергей Сухарев, орудовавший в одной из группировок "Л/ДНР", простился с жизнью 4 апреля.

О смерти очередного врага Украины рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Наемник Сухарев умер в минувший четверг, 4 апреля. Об этом сообщили сепаратисты Донбасса. "После короткой, но тяжелой болезни умер наш товарищ Сергей Сухарев - русский доброволец", - плачутся террористы "Л/ДНР" в Сети. О том, что за болезнь "скосила" врага Украины, уточнить они не пожелали.

О самом Сухареве информации крайне мало. Известно, что на Донбасс он прибыл из Сербии. По всей видимости, за "республики" наемник воевал недолго, отбыв обратно. Важно отметить, что власти Сербии лояльны к путинскому режиму и закрывают глаза на то, что тот использует своих граждан в войнах как "пушечное мясо". На Донбассе "засветилось" в свое время много сербских наемников.