Боевики «ДНР» минируют дороги в районе Новой Марьевки

06.04.2019 13:41

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области минируют дороги. Так, зафиксировано минирование дороги в районе Новой Марьевки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«На восточной окраине Новой Марьевки команда СММ вновь заметила поваленное дерево, перекрывшее дорогу больше чем наполовину. На дереве была прикреплена белая табличка, на которой была надпись на русском языке «Стоп! Мины» (по оценке, самодельный знак, предупреждающий о минной опасности)».