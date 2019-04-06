Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты

06.04.2019 16:52

Террористы "ДНР" заблокировали движение на пунктах пропуска "Гнутово" и "Марьинка". Об "армагеддоне" на линии разграничения на Донбассе рассказал telegram-канал Донецк Dondass, передает "Диалог.UA".

В субботу, 6 апреля, террористы "ДНР" создали коллапс на линии разграничения, перекрыв свои блокпосты у Гнутово и Марьинки. Оставшиеся КПВВ с нагрузкой не справляются да террористы там и не пытаются хоть как-то упростить гражданам жизнь. И у Еленовки, и у Майорска огромнейшие очереди, уверяет Донецк Dondass. "Из Донецка на "Еленовке" (очередь) обычная - дальше церкви, льгота (льготная очередь) меньше, движение медленное, суперльгота (те, кто заплатил взятку - ред.) гоняет", - рассказал ресурс. По его данным, на "Майорске" все намного хуже. "Люди с утра стоят, там тоже "армагеддон". Едут, даже не едут, а просачиваются только блатные. Пешая очередь огромная, это в сторону Украины", - сообщил ресурс.