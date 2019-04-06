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Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ
За минувшие сутки подразделения НВФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив 10 раз вооружение, запрещенное Минского договоренностями. В результате обстрелов снайперов противника один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС,
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял наших защитников:
трижды, из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия — вблизи поселка Пески;
дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка;
дважды, из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-2, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Павлополь;
из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лебединское;
из минометов 120-го калибра — возле села ВОДЯНОЕ;
дважды, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия — в районе населенного пункта Новотроицкое;
из снайперского оружия — около города Марьинка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» члены НВФ совершили пять обстрелов:
из минометов калибром 120 и 82 мм — вблизи поселка городского типа зайцев;
из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новоалександровка;
из минометов калибром 120 мм — в районе населенного пункта Новолуганское;
из минометов 82-го калибра — у поселка Золотое-4;
из крупнокалиберных пулеметов — вблизи поселка городского типа Южное.
По данным украинской разведки, за сутки ВСУ уничтожив четырех и ранили еще четырех членов НВФ. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники «ЛДНР».
С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз — и вооружения, запрещенного минского договоренностями.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ
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