Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ

06.04.2019 08:07

За минувшие сутки подразделения НВФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив 10 раз вооружение, запрещенное Минского договоренностями. В результате обстрелов снайперов противника один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС,

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял наших защитников:

трижды, из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия — вблизи поселка Пески;

дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка;

дважды, из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-2, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Павлополь;

из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лебединское;

из минометов 120-го калибра — возле села ВОДЯНОЕ;

дважды, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия — в районе населенного пункта Новотроицкое;

из снайперского оружия — около города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» члены НВФ совершили пять обстрелов:

из минометов калибром 120 и 82 мм — вблизи поселка городского типа зайцев;

из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибром 120 мм — в районе населенного пункта Новолуганское;

из минометов 82-го калибра — у поселка Золотое-4;

из крупнокалиберных пулеметов — вблизи поселка городского типа Южное.

По данным украинской разведки, за сутки ВСУ уничтожив четырех и ранили еще четырех членов НВФ. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники «ЛДНР».

С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз — и вооружения, запрещенного минского договоренностями.