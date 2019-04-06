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Координатор ОБСЕ Тони Фриш попался на "обнимашках" с террористами в Донецке - Геращенко в ярости

06.04.2019 15:20
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Координатор ОБСЕ Тони Фриш попался на "обнимашках" с террористами в Донецке - Геращенко в ярости

Координатор ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Тони Фриш во время визита в оккупированный Донецк обнимался и целовался с руководством "республики", вместо того, чтобы проведывать узников.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook устроила разнос Фришу за крепкую дружбу с террористами Донбасса, передает "Диалог.UA".

Фриш отправился в Донецк, чтобы встретиться с украинцами, которых держат "на подвале" боевики "ДНР". Вместо этого он обнимался и целовался с Дарьей Морозовой - "омбудсменом" террористической "республики".

Геращенко отметила, что представителю ОБСЕ, по предварительной информации, в ходе визита в Донецк удалось проведать всего 4 заложника. Он также привез письма узникам от родных, но передал их не лично, а отдал террористам. Сомнительно, что они дошли до заключенных. Геращенко прокомментировала и кадры теплой встречи Фриша с террористами. Она поддержала возмущение украинского общества из-за этого инцидента. "Мы вынуждены будем в Минске обратить внимание посла Фриша на то, что его встречи в оккупированном РФ Донецке носили не частный характер. Он там представлял ОБСЕ, от которой мы ждем помощи в деоккупации Донбасса, а не обнимашек", - жестко отметила вице-спикер Рады. Она призвала наблюдателей к более сдержанному публичному поведению со ставленниками Кремля на Донбассе.



Теги: Донецк, Донбасс, ОБСЕ, Верховная Рада, ДНР, боевики, заложники, Геращенко, пленные
 
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