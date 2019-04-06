КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» закрыты. На Новотроицком – аншлаг

06.04.2019 10:37

Сегодня утром, 5 апреля, КПВВ на линии разграничения открытые КПВВ начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме, пишут Донецкие новости.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 апреля, через контрольные пункты въезда-выезда последовало 33,2 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8930 человек и 1180 транспортных средств;

«Марьинка» – 6040 человек и 1030 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8380 человек и 1515 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9850 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали:

КПВВ «Майорское» – 30/50 транспортных средств

КПВВ «Новотроицкое» – 50/100.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Мила: «9:25. Майорск работает».

КПВВ «Марьинка»:

Дмитрий: «6:09. Каргил. Общая на мосту, льготка наполовину общей»;

Анна: «6:21. Каргил. Льготка возле моста, супер льгота в половину очереди. Ждем чуда»;

Серега: «7:23. Марьинка закрыта, говорят сегодня работать не будет»;

16760: «7:32. Каргил далеко на мосту, в сторону Курахово»;

Ketrin: «8:01. Стоим на нуле, вояки говорят, что работать не будут, но мы ждем 9:00. Может, откроют»;

Evgeniya: «8:22. Марьинка закрыта, развернули (инфа от знакомых, которые там)»;

Дмитрий: «8:59. На данный момент украинская таможня закрыта. Все погранцы и фискалы уехали. По слухам, якобы, сегодня КПВВ работать не будет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Olga: «5:27. Еленовка на 5:25 очередь между вторым и третьим туалетом. Почти до поворота. Это ужас»;

Лилия: «5:58. Еленовка. 5:55. Очередь возле церкви как раз»;

Olga: «6:02. А льготка почти до второго туалета. А блатные все прут...»;

Андрей: «6:41. Еленовка, за церковью»;

Виталий: «7:24. В Донецк, на Новотроицком – аншлаг. Много ночующих, очередь до моста»;

Марченко: «7:29. За церковью заканчивается. Мы стоим перед поворотом и конца не видно»;

Кристина: «7:43. Еленовка – общая за церковь уходит очередь. Льгота возле второго туалета»;

Olga: «8:47. На Еленовке пока был реверс, чуток двигались, теперь стоим...»;

Руслан: «8:49. Пол Донецка в ожидании чуда.... На Еленовке сегодня продаваны очереди озолотятся. Как и их кураторы. Не спроста открыли огонь с этой территории забвения. На пасту подзаработать решили»;

Дарья: «8:57. Еленовке в 40 минут машин по 5 с каждой очереди пропускают».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Напомним, что КПВВ «Гнутово» закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь» не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля.

Кроме того, вчера по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка». Это связано с обстрелом НВФ дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно.