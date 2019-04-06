Обстрелы на Донбассе: боевики снова применили тяжелые вооружения

06.04.2019 22:31

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили семь обстрелов украинских позиций, в том числе дважды – с применением тяжелых вооружений.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, оккупанты вели огонь из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские опорные пункты:

- из минометов калибра 120 мм – возле поселка Павлополь;

- из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – в районе села Пески;

- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Широкино;

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Опытное;

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Старогнатовка;

- из станковых противотанковых гранатометов – вблизи Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм обстреляли Зайцево.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы бойцы ВСУ давали адекватный ответ. Потери противника уточняются.