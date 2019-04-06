Подразделение ВСУ уничтожило еще одну позицию НВФ. ВИДЕО

06.04.2019 17:17

Подразделения ООС все чаще демонстрируют на Донбассе серьезные успехи в точечном уничтожении позиций подразделений НВФ. Новое видео с поражением противника опубликвал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, пишет ДонПресс.

На своей странице в соцсети он показал ранее не размещавшееся в открытом доступе видео с мощным выстрелом, уничтожившим позиции противника вместе с пулеметчиком. По его данным, это произошло в начале прошлого месяца.