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Архив - Донецкая область

Подразделение ВСУ уничтожило еще одну позицию НВФ. ВИДЕО

06.04.2019 17:17
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Подразделение ВСУ уничтожило еще одну позицию НВФ. ВИДЕО

Подразделения ООС все чаще демонстрируют на Донбассе серьезные успехи в точечном уничтожении позиций подразделений НВФ. Новое видео с поражением противника опубликвал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, пишет ДонПресс.
На своей странице в соцсети он показал ранее не размещавшееся в открытом доступе видео с мощным выстрелом, уничтожившим позиции противника вместе с пулеметчиком. По его данным, это произошло в начале прошлого месяца.



Теги: Донбасс, уничтожение, ВСУ, НВФ, позиции
 
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