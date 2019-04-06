В центре Мариуполя мужчина украл забор

06.04.2019 09:24

В Мариуполе полиция задержала мужчину, который похитил в центре города забор. Об этом сообщает mrpl.city.

Так, сегодня днем правоохранители заметили на улице Котляревского молодого человека, который нес в руках секции металлического забора. Увидев полицейский автомобиль, мужчина развернулся и пошел в обратном направлении.

Сотрудники полиции остановили 29-летнего мариупольца. Мужчина растерялся и не смог объяснить откуда у него оказались металлические секции.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место вызвали следователей Центрального отделения полиции.