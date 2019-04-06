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В Горловке «власти ДНР» запретили сотрудникам ГБ № 2 разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ
06.04.2019 15:01
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке запретили сотрудникам городской больницы № 2 разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«3 апреля сотрудники больницы № 2 в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо‑востоку от Донецка) отказались сообщить информацию, связанную с жертвами среди гражданского населения, сославшись на распоряжения от тех, кому принадлежит фактический контроль».
Теги: Донбасс, Горловка, информация, запрет, жертвы, сотрудники, больница, ДНР, боевики
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