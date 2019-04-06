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Архив - Донецкая область

В ОРДО показали, как содержат пленных украинцев

06.04.2019 07:55
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В ОРДО показали, как содержат пленных украинцев

Координатор ОБСЕ гуманитарной подгруппы Тони Фриш посетил украинских пленных в СИЗО неподконтрольного Донецка. Об этом пишет Depo.Донбас.
В своем заявлении Фриш подчеркнул, что пленные украинцы должны общаться со своими родственниками.
«Заявление мое носит личный характер. Я знаю, что такое семья, и я настаиваю, чтобы все удерживаемые лица имели возможность общаться со своими семьями и родственниками, имели возможность вести переписку», — заявил Фриш



Теги: Донбасс, украинец, пленные, ОРДО
 
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