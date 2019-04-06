Вооруженные боевики «ДНР» не пропустили наблюдателей СММ ОБСЕ в Докучаевск

06.04.2019 14:22

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты не пропустили наблюдателей СММ ОБСЕ во временно оккупированный Докучаевск, перегородив им дорогу мини-фургоном.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Мини-фургон и стоявшие возле него пятеро членов вооруженных формирований заблокировали дорогу к северу от н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго‑западу от Донецка), тем самым не разрешив патрулю Миссии проследовать далее. Один из них заявил, что наблюдатели не могут проследовать далее из-за «проведения оперативных действий» в данном районе».