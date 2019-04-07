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Архив - Донецкая область

Известный волонтер попала под обстрел на Донбассе

07.04.2019 13:12
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Известный волонтер попала под обстрел на Донбассе

Автомобиль с волонтером и известным правозащитником Еленой Развадовской попал под обстрел боевиков на Донбассе.

Об этом она сообщила в Facebook, передает apostrophe.ua.

"Сегодня мой второй день рождения. Снаряд разорвался рядом с моей машиной, но я помню только сильный бабах!!!! Слева, стекло, которое разлетается, невероятно пронзительный писк в ушах, а потом сразу - "газуй, газуй, газуй" от пассажира сбоку", - написала она.

По словам волонтера, один из осколков пробил дырочки прямо в бензобаке, второй - в моторе. Еще один застрял в лобовом стекле прямо напротив пассажирского сиденья. Сама волонтер не пострадала, на ее лице и теле нет и царапинки.



Теги: Донбасс, волонтер, осколки, обстрел, автомобиль, боевики
 
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