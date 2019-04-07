- Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»10:30
- Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли10:25
- КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд09:42
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку19:40
- В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната16:48
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры16:01
- Как ночуют на КПП «ДНР» те, кто не успел проехать15:49
Как переселенцам с Донбасса и Крыма получить нужную помощь: важные пояснения
Переселенцы, которые трудоустроились, но получили отказ от Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) в назначении адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги), могут восстановить выплату через суд.
Пресс-служба представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC) сообщает: «По данным Организации экономического сотрудничества и развития, среди всех европейских стран Украина имеет самый высокий уровень расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства относительно уровня доходов, а именно около 40%. Вполне понятно, что для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), многие из которых вынуждены оплачивать не только счета за потребленные коммунальные услуги, но и аренду, вопрос оплаты жилья является одним из самых насущных. Именно с целью гарантировать ВПЛ реализацию права на жилье, правительство Украины в 2014 году ввело особый вид помощи – ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее – адресная помощь)».
Правозащитники отмечают, что сейчас подавляющему большинству переселенцев известно об этой помощи и условиях ее назначения, однако далеко не все переселенцы знакомы с последними тенденциями судебной практики при назначении адресной помощи.
В частности, «Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг», утвержденный Постановлением Кабинета министров Украины № 505 от 01.10.2014 года, предусматривает следующее:
- адресная помощь назначается сроком на 6 месяцев;
- ВПЛ должно подать новое заявление для продолжения выплаты адресной помощи на следующий 6-месячный срок;
- если ВПЛ трудоспособного возраста не работает, не трудоустроилось в течение двух месяцев со дня назначения выплаты денежной помощи, размер такой помощи для трудоспособных членов семьи на следующие 2 месяца уменьшается на 50%, а на следующий период – прекращается.
При этом, по информации правозащитников, должностные лица местных УТСЗН трактуют эти положения Порядка следующим образом: «Трудоспособное лицо, которое не нашло работу в течение четырех (по мнению некоторых УТСЗН – даже двух) месяцев с момента первого назначения адресной помощи, теряет право на ее получение. Например, если лицо трудоустроилось через год после первого назначения адресной помощи, то оно больше никогда не сможет получать адресную помощь как работоспособное».
«Однако, устойчивая судебная практика не разделяет вышеупомянутую точку зрения. Сейчас суды становятся на сторону ВПЛ и удовлетворяют их исковые требования о назначении адресной помощи после трудоустройства. Суды в своих решениях исходят из того, что после устройства на работу ВПЛ трудоспособного возраста обращается в УТСЗН с заявлением не о восстановлении ранее назначенной адресной помощи, а о новом назначении помощи в связи с изменением обстоятельств», – рассказали в NRC.
Для того, чтобы отстоять свое право на получение надлежащей социальной выплаты на покрытие расходов на проживание, трудоспособные ВПЛ, которые трудоустроились по истечении первого 6-месячного срока получения адресной помощи, должны:
1. Обратиться в местное УТСЗН с заявлением о назначении адресной помощи и необходимыми документами.
2. Получить письменный отказ УТСЗН в назначении адресной помощи.
3. Подготовить документы, необходимые для обращения в суд: паспорт и индивидуальный налоговый номер, справку ВПЛ, трудовую книжку, трудовой договор, справку с места работы, отказ УТСЗН (в определенных случаях перечень документов может частично меняться).
4. Обратиться в административный суд с иском о признании действий УТСЗН неправомерными, отмене решения УТСЗН об отказе в назначении адресной помощи и обязательства УТСЗН назначить и выплатить ежемесячную адресную денежную помощь в соответствии с ранее поданным заявлением.
«К сожалению, не все УТСЗН добровольно выполняют решение суда в пользу ВПЛ. В некоторых случаях для получения помощи необходимо получать исполнительный лист и предъявлять его к исполнению в органы Государственной исполнительной службы», – отмечают правозащитники.
Для назначения помощи на следующий период переселенцу необходимо повторно осуществить все вышеуказанные шаги.
«То есть не только наведаться с новым заявлением в УТСЗН (или учреждение уполномоченного банка), но и вновь обратиться в суд. Дело в том, что суды при рассмотрении дела выходят из фактических обстоятельств, сложившихся на момент вынесения обжалуемого решения УТСЗН, и не могут предсказать дальнейшие незаконные действия уполномоченного органа», – пояснили в NRC.
В Донецкой области по состоянию на 31 января было официально зарегистрировано 487 532 внутренне перемещенных лиц. Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы.
Источник: avdeevka.city
Теги: Донбасс, Крым, суд, трудоустройство, коммунальные услуги, Кабмин, выплаты, переселенцы, ВПЛ
- Долги по пенсиям переселенцам зависли надолго
- Отмену проверок переселенцев рассмотрит Верховный суд
- Житель Донбасса отсудил у Украины 2 млн за разрушенный войной дом в Песках
- Стало известно о нововведениях с пенсиями в Украине: кто попадет под "удар" и лишится выплат - подробности
- В Кабмине уверяют, что за полгода выплатили переселенцам больше пенсий, чем за весь 2017-й
- «Никаких ограничений нет». В Кабмине обещают выплатить пенсии переселенцам в полном объеме
- Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»10:30
- Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли10:25
- КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд09:42
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку19:40
- На Луганщине боевики обстреляли Золотое-419:00
- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- Украину накроют грозовые дожди11:00
- Приметы на 8 апреля: что категорически нельзя делать в день Благовеста10:45
- Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»10:30
- Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли10:25
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд09:42
- В Украине изменят пенсионную систему: вынужденная мера09:30
- У берегов аннексированного Крыма произошло землетрясение09:16
- Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака09:03
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака09:03
- Секретные ингредиенты в Кока-Коле, узнав о которых, вы перестанете ее покупать08:30
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко