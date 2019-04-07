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Марьинку заминировали
В последнем отчете СММ ОБСЕ, который охватывает период с вечера 4 апреля по вечер 5 апреля, приведены сведения о минах в Марьинке (Донецкая область).
29 марта БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал 10 противотанковых мин (неустановленного типа), заложенных поперек дороги в н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), а также еще 8 мин, заложенных вдоль этой же дороги примерно в 1,3 км к юго-западу от ранее зафиксированных мин. При помощи этого БПЛА также впервые обнаружено 5 противотанковых мин, которые, предположительно, являются продолжением ранее зафиксированных мин, а также еще 85 противотанковых мин примерно в 150 м от вышеупомянутых 5 противотанковых мин.
При помощи этого БПЛА вновь зафиксировано 18 противотанковых мин (предположительно TM-62M), заложенных в 2 ряда поперек дороги на северной окраине Марьинки, а также еще 4 противотанковые мины, заложенные вдоль этой же дороги примерно в 210 м к северо-востоку от упомянутых ранее мин.
Этот БПЛА вновь зафиксировал еще 12 противотанковых мин, заложенных поперек дороги, проходящей перпендикулярно относительно вышеуказанной дороги, в 40–50 м от ближайших жилых домов. БПЛА впервые зафиксировал 8 противотанковых мин (неустановленного типа), заложенных поперек дороги примерно в 800 м к северо-востоку от ближайшего жилого сектора на северной окраине Марьинки.
По данным Минобороны Украины, озвученным 4 апреля, с начала боевых действий (с 2014 года) на Донбассе в результате подрыва на взрывоопасных предметах погибли 269 человек, в том числе 27 детей.
По данным СММ, за этот год инциденты, связанные с минами и неразорвавшимися боеприпасами, а также нарушением режима прекращения огня, количество которых постоянно колеблется, уже забрали жизни 20 мирных жителей.
Источник: avdeevka.city
Теги: Донбасс, Донецкая область, Марьинка, гибель, ОБСЕ, мины, подрыв, Минобороны, минирование
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