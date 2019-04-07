Обострение на Донбассе: потери понесли и ВСУ, и боевики

07.04.2019 07:29

На Донбассе 6 апреля российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений украинской армии, при этом семь раз применили запрещено Минскими договоренностями вооружение – расходовали 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм.

Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск десять раз:

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи населенного пункта Павлополь;

из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки;

из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Пески;

из и крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка;

со станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенных пунктов Опытное, Широкино, Старогнатовка, Авдеевка, Чермалык, Красногоровка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ВСУ четыре раза:

из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Зайцево;

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Золтого-4, хутора Вольный,

В результате вражеских обстрелов погибли два бойца украинской армии. Однако ответным огнем враг был наказан: три боевика уничтожены и один ранен.