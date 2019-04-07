Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе

07.04.2019 11:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе

В сети показали фото могилы ликвидированного на Донбассе боевика российских оккупационных войск Паршина Виктора по кличке "Танкист".

Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает apostrophe.ua.

"Дополнение: правильное отчество Александрович, похоронен в Горловке", - написал он и опубликовал снимок с места захоронения боевика, которого ликвидировал снайпер 4 апреля.

Напомним, Паршин приехал "защищать" территорию Донбасса из российского города Сургут. Информация о боевике опубликована в базе данных сайта "Миротворец". Там указано, что по профессии погибший - товарный оператор в ООО "Сургут перевалка". Также известно, что "Танкист" родился в 1981 году.



Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, фото, снайпер, могила, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх