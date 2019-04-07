Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку

07.04.2019 19:40

Мужчина получил травмы руки в результате подрыва гранаты.

Об этом сообщат пресс-служба полиции Донецкой области, пишет 0629.

Вчера, 6 апреля, в 20.00 в дежурную часть Никольского отделения полиции поступило сообщение от врачей о том, что в результате неосторожного обращения со взрывным предметом пострадал житель села Федоровка.

Взрыв произошел возле местного водоема.

63-летний мужчина нашел боеприпас близ села и решил вместе с товарищем испытать его. Светошумовая граната взорвалась у него прямо в руках. С тяжелыми повреждениями пострадавшего госпитализировали в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа полиции. У пострадавшего диагностировали травматическую ампутацию кисти.

Предварительно факт квалифицирован по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.