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Ситуация на КПВВ Украины: на КПВВ «Новотроицкое» очередь

07.04.2019 09:28
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Ситуация на КПВВ Украины: на КПВВ «Новотроицкое» очередь

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через линию соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил по сравнению с предыдущим днем ​​характеризовался определенным уменьшением.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В общем через контрольные пункты въезда-выезда последовало 27,6 тысячи человек и 2,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9280 человек и 1190 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9620 человек и 1605 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8745 человек.

Кроме того сообщается, что КПВВ «Гнутово» закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь» не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля.

Также по решению командующего ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка», что связано с обстрелом подразделениями НВФ дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно.

Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.

Сегодня утром на въезд и выезд в КПВВ «Майорское» находилось 30/10 транспортных средств, а в КПВВ «Новотроицкое» — 20/85.



Теги: Донбасс, граница, транспорт, пункт пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, НВФ, ООС
 
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