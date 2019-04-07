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"Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
Сегодня у террористов "ДНР" большой праздник. Они отмечают 5-летнюю годовщину того, как орудуют в регионе, грабят его, уничтожают и убивают украинцев. Сепаратистские ресурсы в "экстазе" из-за дня провозглашения террористической "ДНР", передает "Диалог.UA".
Ровно 5 лет назад, 7 апреля, Россия, захватив Донбасс, провозгласила на оккупированной территории новую "республику" - "ДНР". За эти годы регион претерпел разительные изменения - регион ограблен, нищ, промышленность убита, а боевики безнаказанно местное мирное население. По этому поводу власти "ДНР" устроили в оккупированном Донецке массовый митинг. По традиции принудительно под угрозой увольнения согнали на него всех бюджетников. Кадры митинга удручают.
Даже террористы и ярые любители России и Путина сегодня признают, что 5 лет назад сделали большую ошибку. Среди них бывший глава разведки террористической "ДНР" Евгений Тинянский. Он отмечает, что 5 лет назад участвовал в создании "ДНР". "Со временем окажется, что дончане не так встали. Донбассом поставят управлять всякий сброд, который начнет рушить и грабить. А к этому сброду примкнут мрази", - жалуется он на реалии "русского мира".
Теги: Донецк, Донбасс, митинг, ДНР, оккупанты
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