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В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника
07.04.2019 22:10
В Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы Киева доставили вертолетом пограничника раненого на КПВВ Марьинка.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Офицер-пограничник 5 апреля, в результате снайперского обстрела на КПВВ Марьинка получил ранение в ногу.
«Военнослужащий сразу был доставлен в местную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, впоследствии он был перемещен в военный госпиталь ВСУ.
Вчера, во взаимодействии с ВСУ, офицер вертолетом ВСУ доставлен в г. Харьков, а оттуда уже пограничным вертолетом эвакуирован в г. Киев», — говорится в сообщении.
Сейчас состояние здоровья пограничника стабильное, угрозы жизни нет.
Теги: Донбасс, Киев, госпиталь, Марьинка, ранение, пограничники, снайпер, обстрел, ВСУ, КПВВ, ГПСУ
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