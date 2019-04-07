В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО

07.04.2019 21:09

Ролик взорвал соцсети, пользователей также возмутило то, что рядом с оккупантом лежало оружие.

Пьяного боевика, который распивал водку и "отдыхал" на одной из детских площадок оккупированного Луганска, в Twitter опубликовал блогер Vitauskas, передает "Диалог.UA".

Видео сняла одна из местных жительниц, на ее присутствие наемник "ЛНР" поначалу никак не реагировал. "Если бы на детских площадках не валялись пьяные русские "освободители", то здесь бы уже валялись разнузданные солдаты агрессивного блока НАТО!" – колко прокомментировали ролик.

"Зато без биндер", "Это лохи из ЛНР!!! У нас в ДНР сразу бы забрали на подвал", "Оружие следовало забрать, хотя бы в целях безопасности. Что может натворить пьяный террорист, возможно, "откинувшийся" намедни из МЛС у себя на родине ?" " Лицо новососсии, Путин ими, наверное, гордится", "В Луганске такое сплошь и рядом, для "ЛНР" пьяная быдлота из рядов "защитничков" явление привычное", - рассказывают в комментариях.