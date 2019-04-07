В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО

07.04.2019 10:52

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая область) несовершеннолетняя девочка (15 лет) пыталась покончить с собой, спрыгнув с многоэтажки.

Об этом сообщает местная «полиция», передает donpress.com.

Инцидент произошел в Советском районе Макеевки.

Девочку нашли уже на земле — она лежала возле одного из заброшенных многоэтажных зданий. Несовершеннолетняя была жива — у нее было множество телесных повреждений.

Позднее выяснилось, что она спрыгнула с 10 этажа недостроенного дома.

Девочке сразу же вызвали неотложную помощь. Ее доставили в больницу.

По словам родственников пострадавшей, в ее поведении ничто не указывало на такие намерения. Есть версия, что к такому шагу девочку подтолкнул конфликт с друзьями.