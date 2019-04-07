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В сети опубликовали свежее фото «Донбасс Арены»
07.04.2019 08:11
В соцсетях появились свежий снимок легендарной «Донбасс Арены».
Гордость Донецка, знаменитое спортивное сооружение было сфотографировано в конце марта 2019 года, передает donpress.com.
На фото видна сама арена и ее пустые окрестности, по которым в мирное время прогуливались сотни дончан и гостей города.
Теги: Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, фото, соцсети
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