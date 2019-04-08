Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» огромное число людей и машин, «Марьинка» и «Гнутово» закрыты

08.04.2019 11:31

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах в Донецкой области большие очереди собрались на Мариупольском направлении на КПП «Еленовка», из-за того, что закрыты КПВВ на «Гнутово» и «Марьинке». Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По словам людей, на Бахмутском направлении сегодня утром зафиксировано 140 автомобилей и около 30 человек:

«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:30, 140 автомобилей, 36 — автобусов и микроавтобусов, до 30 человек пешей очереди».

На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил люди ждут, что украинская сторона откроет КПВВ, однако, многие сообщают, что КПВВ не будет работать еще 2 дня:

«Блок пост закрыт. Только вернулись.Говорят еще не будет работать 2 дня»

«Закрыт. И говорят что еще на два дня. Еду оттуда»

Так, в Еленовке на Мариупольском направлении с утра собрались огромные очереди, которые начали собираться еще в 05:30:

«Еленовка на 8−20 до рынка, льгота 50+

Еленовка, очередь на автомагазин заканчивается» «В 5.30 основная очередь уже до церкви была» «Еленовка с Донецка, льгота до 2 туалета, основная до школы» «Новотроицк в обе стороны пусто. Пешая въезд и выезд — людей прилично»



«Еленовка въезд и выезд людей и машин тьма!»

На КПП «Станица Луганская» не большая очередь около 50 человек:

«Сегодня 8.04 в 7−40 на автовокзале в очереди не больше 50 человек, удивительно! Касса работает 4−45---17−00.Первый автобус в 5−10. Такси вниз, до перехода-200 р. с человека, с 50-лет — 100 р»

Источник: https://donpress.com