Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»

08.04.2019 10:30

Защитники территориальной целостности Украины разнесли позицию боевиков самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» недалеко от Ясиноватской развязки. Как передает replyua.net, об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook офицер украинских Вооруженных сил Анатолий Штефан.



«Подконтрольные России оккупанты решили восстановить свои ранее уничтожены позиции в районе Ясиноватской развязки для провокационных обстрелов воинов ОС. Но ни шанса наши бойцы им не дают. Во время нахождения на позициях оккупантов воины ОС решили отправить очередные плюшки ватрушкам», - сказано в сообщении. Кроме того, в соответствии с данными разведки, двое террористов пополнили ряды «бригады-200», а еще пятеро зализывают свои раны. В общей сложности, позиции и укрытия горели целые сутки.



Напомним, что позавчера, 6 апреля, боевики непризнанных «Л/ДНР» на Донбассе 14 раз открыли огонь по позициях защитников Украины. В результате двое военнослужащихОбъединенных сил погибли.