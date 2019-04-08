КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд

08.04.2019 09:42

Контрольно-пропускные пункты, работающие на пересечении линии разграничения в Марьинке, остаются закрытыми. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их данным, закрытие продлится еще несколько дней.

«Блокпост закрыт. И говорят что еще на два дня. Еду оттуда», — написал комментатор.

По информации местных жителей, КПВВ должны были открыть сегодня, 7 апреля, однако этого не случилось. В данный момент перевозчики, которые работают на данном направлении, отменяют поездки через него.

«Соседке вчера позвонил перевозчик и отменил сегодняшнюю поездку. Хорошо, что хоть нашел ей водителя, который повезет ее в Мариуполь», — рассказал дончанин.

Перевозчики едут в объезд и стараются пересекать линию разграничения в Новотроицком и Еленовке.

Источник: https://donpress.com