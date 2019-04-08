«Мэр» Горловки стал «президентом»

08.04.2019 21:34

Так называемый «мэр» неподконтрольной Украине Горловки Иван Приходько назначен «президентом общественной организации «Федерация Автомобильного Спорта ДНР».

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Как стало известно, члены федерации проголосовали за снятие кандидатуры действующего президента и единогласно избрали Приходько. «Мэр» заявил, что намерен создать комитеты внутри федерации по направлениями автомобильного спорта — картинг, дрэг-рейсинг, мотоциклетный спорт.

Источник: https://donpress.com