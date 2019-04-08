«Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»

08.04.2019 18:04

Известный украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет намерение выплачивать пенсии на оккупированных территориях Донбасса

Такое заявление он сделал в беседе с телеканалом ТРК «Україна».

Кандидат Зеленский считает, что первоочередной задачей государства является остановка огня на Донбассе.

В своем интервью Владимир Александрович сказал, что он должен достучаться до каждого человека, который находится на востоке, на временно оккупированных территориях ДНР и ЛНР, объяснить людям, что им запудрили мозги, и они все такие же украинцы, как мы. Кандидат считает, что нужно протянуть им руку помощи, напомнив, что мы все братья. Не просто пообещать, а начать платить заслуженные пенсии людям, которые живут там.

«Говорить им, что, ребята, мы вас ждем, любим, мы всех победим. Они – украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, они вернутся в состав Украины», — заявил Владимир Зеленский.

Также в интервью кандидат поблагодарил всех, кто за него голосовал. Сказал, что это уже успех для его команды — то, что часть Украины объединилась под их идеями.

Владимир Зеленский отметил, что если говорить о вступлении в НАТО, то это решение должно приниматься только по результатам референдума, однако сам кандидат в президенты за вступление в Альянс обеими руками.

Напомним, что в Украине намерены ввести новую систему обеспечения пенсиями.

Правительство намерено утвердить законопроект «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечением» и направить его в парламент.

Документ предусматривает введение системы обеспечения пенсиями второго уровня, так как старая, накопительная, испытывает серьезные трудности в связи с сокращением населения Украины.

По мнению разработчиков проекта, накопительная система должна помочь украинцам получать достойные выплаты на склоне лет.

При накопительной системе взносы будут попадать в фонд, который создаст государство.

Также в Украине действует 62 неправительственных пенсионных фонда, 20 из которых имеют активы более 10 млн грн.

Источник: https://politeka.net