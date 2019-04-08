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На Донбассе из-за обстрела боевиков поврежден газопровод высокого давления
В пгт. Южное Донецкой области во время обстрелов повредили газовую трубу. Об этом сообщила начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал, передает УНН.
"В главное управление 7 апреля в 19.50 поступила информация о повреждении газопровода высокого давления диаметром 50 мм по адресу Торецкий городской совет пгт. Южное", - сообщила Бахал.
По ее словам, сотрудники Торецкого отделения Управления газового хозяйства в 19.50 осуществили выезд на место происшествия и провели ремонтные работы поврежденного участка газопровода без отключения от газоснабжения.
"Признаков пожара на месте происшествия не обнаружено, информации о погибших и пострадавших в главное управление не поступало. От главного управления силы и средства не привлекались", - отметила Бахал.
Она добавила, что повреждение произошло вследствие ведения боевых действий.
Сейчас, по словам Бахал, газоснабжения ведется в нормальном режиме.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, газ, обстрел, боевики
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