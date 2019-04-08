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Архив - Донецкая область

«Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке

08.04.2019 08:00
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«Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке

Вчера, 7 апреля, в неподконтрольном Украине Донецке состоялся так называемый митинг по случаю «пятой годовщины провозглашения ДНР». Об этом сообщили подконтрольные ОРДО СМИ.

Обращаясь к присутствующим на митинге людям, главарь ОРДО Денис Пушилин заявил:

«Прошло уже пять лет, как была провозглашена Донецкая Народная Республика. Донецкая Народная Республика существует, мы с вами есть! Мы продолжаем идти к тем целям, которые провозглашали! Нам нужна Большая Россия, нужно возвращение на Родину. Очень часто на митингах тогда звучало: „Крым! Донбасс! Россия!“, „Референдум!“… Наш путь дольше, но у нас все с вами получится!»

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, митинг, ДНР, Пушилин
 
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