Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли

08.04.2019 10:25

Реконструкцию контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" на линии разграничения в Донецкой области продлили до вторника, 9 апреля 2019, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

"Завершение реконструкции и возобновлении пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в КПВВ "Гнутово" запланировано на 9 апреля", - говорится в сообщении.

Также в командовании ООС призывают граждан учесть данную информацию при планировании своих поездок.